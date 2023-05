ABBA treedt definitief niet op tijdens Eurovisie Songfestival

Het interview met Ulvaeus en Andersson, die samen met Agnetha Faltskog en Anni-Frid Lyngstad de Zweedse groep vormen, wordt donderdag uitgezonden op de Britse zender. „Ik wil niet. En als ik niet wil, doen de anderen het ook niet”, aldus Andersson. „Het is voor ons alle vier hetzelfde. Iemand zegt nee? Dan is het een nee.” Ulvaeus voegt toe dat de band ook het vijftigjarig bestaan kan vieren zonder op te treden tijdens het muziekevenement.

Het songfestival wordt volgend jaar in Zweden georganiseerd, omdat de Zweedse zangeres Loreen dit jaar won met haar nummer Tattoo. Er werd direct gespeculeerd over een eventueel optreden van ABBA. In 2024 is het namelijk ook vijftig jaar geleden dat de popgroep het Eurovisie Songfestival won met het nummer Waterloo.