Supernatural-ster Jared Padalecki gewond bij auto-ongeluk

Ackles en Padalecki, die de broers Dean en Sam Winchester speelden in Supernatural, zouden eigenlijk samen aanwezig zijn op een fanconventie voor de show dit weekend. Ackles kondigde daar zondag de reden aan voor de afwezigheid van zijn televisiebroer. „Hij heeft een erg naar auto-ongeluk gehad. Hij reed niet, hij was passagier. Hij is thuis aan het herstellen, het verbaast me dat hij niet in het ziekenhuis ligt want ik heb gezien hoe de auto eraan toe was.”

Volgens Ackles is Padalecki enigszins beurs door de airbags die werden geactiveerd bij het ongeluk. „Hij zei dat het voelde alsof hij twaalf rondes tegen Mike Tyson heeft gebokst. Maar hij is in orde en hij kan wat rondlopen”, vertelde hij volgens Us Magazine aan de aanwezige fans. „Maar het was een heel, heel naar ongeluk dus denk aan hem en stuur hem iets liefs op social media.”