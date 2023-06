Freek Vonk maakt mini-docu over pasgeboren larf Kwak

Vonk en zijn cameraman zijn in totaal 55 uur wakker geweest om de ’geboorte’ van Kwak te volgen. „De afgelopen dagen zaten vol met ’beenweeën’- heftige pijnscheuten die er plotseling inschieten en aanvoelen als elektrische schokken / steken…”, schrijft Vonk. „En vannacht om 03:30 kroop hij dan eindelijk door het gat in mijn been de buitenwereld tegemoet.”

In totaal zaten er drie larven in het been van de bioloog. Twee daarvan, Kwik en Kwek, overleden vrij snel. De larven waren afkomstig uit Costa Rica.

Vonk is blij dat de larven inmiddels uit zijn been zijn en dat hij weer normaal kan slapen, maar alles was het „absoluut” waard, zo besluit hij. Uiteindelijk ontpopt de larf zich tot een vlieg. „Dit zijn dus nog niet alle beelden, daarvoor moeten jullie op de docu wachten!”