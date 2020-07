Dr. Phil heeft advies voor Kardashians in Kanye-kwestie

Het is volgens Dr. Phil belangrijk dat Kim Kardashian en haar familie in hun achterhoofd houden dat ze nu niet te maken hebben met de Kanye die ze kennen en van wie ze houden, zo legt hij vrijdag uit aan TMZ.

De besnorde Texaan zegt dat het normaal is dat mensen met een bipolaire stoornis destructief gedrag vertonen, bijvoorbeeld door vijf auto’s op een dag te kopen. Het is dan ook volgens Phil verstandig Kanye ’in te perken’, zodat de schade binnen de perken blijft.

Hij denkt dat het belangrijk is dat Kim Kanye zover krijgt dat hij weer zijn medicatie inneemt, al lijkt dat momenteel onmogelijk omdat de rapper zijn vrouw ontwijkt door telefoontjes te weigeren en niet in te gaan op de smeekbedes van Kim om haar naar de ranch in Wyoming te laten komen, waar hij nu verblijft.

Tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst in South Carolina, vorige week, barstte hij in huilen uit. De rapper annex modeontwerper schreeuwde dat hij zijn oudste dochter North (7) ’bijna had vermoord’, omdat Kim en hij een abortus hadden overwogen. „Kim had de pillen al in haar hand!” Ook heeft Kanye in de afgelopen week veelvuldig getwitterd over zijn schoonfamilie en suggereerde zelfs dat Kim vreemd zou zijn gegaan met rapper Meek Mill.