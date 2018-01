The Cranberries-zangeres Dolores O'Riordan overleden

O’Riordan verbleef in Londen voor opnames en overleed daar op haar hotelkamer. Haar management heeft nog geen details prijsgegeven over de doodsoorzaak. Wel laten ze weten dat haar dood „plotseling” was en dat de familie er kapot van is. „Ze vragen om privacy in deze voor hen zeer moeilijke tijd.”

The Cranberries scoorden in de jaren negentig een grote hit met Zombie. Ze laat drie kinderen na.