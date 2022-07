’Harry en Meghan deze zomer niet welkom bij de Queen’

Hoewel tot voor kort werd gedacht dat koningin Elizabeth het gezin van haar kleinzoon had uitgenodigd om de zomer op haar landgoed in de Schotse Hooglanden door te brengen, blijkt niets minder waar. Insiders onthullen aan Page Six dat Harry, zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet niet eens op de gastenlijst staan.

Elizabeth brengt de zomervakantie, net als andere jaren, wél door in Balmoral. Ze zal daar naar verwachting tien weken blijven. Aangenomen wordt dat andere familieleden, waaronder prins William en Catherine, samen met hun kinderen, wel welkom zijn.

Kerstmis

Harry en Meghan bezochten het Verenigd Koninkrijk voor het laatst in juni ter gelegenheid van de viering van het platina jubileum van de Queen. Het is nog niet bekend wanneer prins Harry en Meghan het volgende bezoek aan het VK zullen brengen. Indien zij de kerstdagen met de familie door willen brengen, zou het diner echter wel eens heel ongemakkelijk kunnen worden.

Hoewel nog niet officieel bevestigt, verklaart een insider uit de uitgeverswereld aan Daily Mail dat het langverwachte boek van prins Harry, waarin hij niet zou schromen uit de school te klappen over zijn familie, nog voor ’het einde van het jaar’ zal uitkomen...