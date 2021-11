Broadway-acteur James Beeks opgepakt voor betrokkenheid Capitool-rellen

Beeks wordt verdacht van het dwarsbomen van de democratische gang van zaken in het Congres en het onrechtmatig binnendringen van het gebouw in het hart van Washington. Hij werd aangehouden in Milwaukee, daarna is de zaak overgedragen aan de rechtbank in Washington. Beeks mag de rechtszaak in vrijheid afwachten.

De politie wist Beeks aan te houden nadat zij hem hadden herkend dankzij het jacket met het logo van BAD, het wereldberoemde album van Michael Jackson uit 1987.

Een flinke groep aanhangers van inmiddels oud-president Donald Trump bestormde op 6 januari dit jaar het Capitool toen daar de verkiezingsuitslag werd bekrachtigd. Zijn tegenstander Joe Biden won de verkiezingen, maar de aanhangers van Trump stelden dat hij de verkiezingsuitslag had gestolen van hun idool.