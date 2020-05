Billie Eilish ontwerpt kledingcollectie

Met een teaser op Instagram maakte Uniqlo bekend dat het voor een nieuwe collectie samenwerkt met Billie Eilish. De Japanse kledingketen zal een reeks T-shirts uitbrengen met daarop ontwerpen van de zangeres en Takashi Murakami.

De Japanse kunstenaar sloeg eerder al de handen in elkaar met Eilish. Zo was hij de regisseur van haar videoclip van You should see me in a crown en maakten ze samen al merchandising.