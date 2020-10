’BRAD lijkt strijd van ANGELINA te winnen’

Terwijl zoon Maddox, hun oudste kind, negentien jaar is en dus zelf mag beslissen met wie hij tijd doorbrengt, vechten Brad Pitt en Angelina Jolie om de voogdij over hun vijf kinderen die nog wel minderjarig zijn (archieffoto uit 2011). Ⓒ BSR Agency

Ze vechten elkaar al een eeuwigheid de tent uit, maar nu – na ruim vier jaar – lijkt de finish van de scheidingsstrijd tussen BRAD PITT en ANGELINA JOLIE eindelijk in zicht. De zaak om de voogdij over hun vijf minderjarige kinderen is in volle gang, én... volgens de advocaten van Brad ziet het er voor de acteur goed uit.