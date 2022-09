Man scheldt prins Andrew uit tijdens processie: ’Je bent een zieke, oude man!

De onruststoker werd niet veel later door de politie opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde. Er is nog geen aanklacht geformuleerd.

Andrew ligt hevig onder vuur wegens beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres. De Amerikaanse Virginia Giuffre (39) beschuldigt de 62-jarige Britse prins er al jaren van dat hij haar, toen ze zeventien jaar was, heeft misbruikt. Giuffre zou zijn geronseld door wijlen zedendelinquent Jeffrey Epstein, een goede vriend van Andrew. Vorig jaar diende ze een officiële aanklacht tegen de royal in. Maanden later werd de zaak geschikt.

Door de ophef legde Andrew in 2019 zijn publieke functies neer en raakte hij begin dit jaar zijn militaire titels en koninklijke patronages kwijt.

Militair uniform

Maandag werd al bekend dat Andrew geen militair uniform zal dragen tijdens de herdenkingsevenementen voor koningin Elizabeth. Alleen leden van het Britse koninklijk huis die officiële taken hebben, dragen een uniform tijdens onder meer de staatsbegrafenis en de herdenkingsdienst in Schotland. Hoewel Andrew nog steeds de titel ’Duke of York’ draagt, voert hij geen officiële taken meer uit voor het koningshuis. Dat hij nu geen militair uniform zal dragen is „een laatste teken van respect”, zo klinkt het.

