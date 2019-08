Bosnisch-Nederlandse film bekroond op Sarajevo Film Festival

De juryvoorzitter, de Zweedse filmmaker Ruben Ostlund, omschreef de roadmovie als „prachtig in beeld gebracht en surrealistisch.” Regisseur Ena Sendijarević, die met Take Me Somewhere Nice haar speelfilmdebuut maakte, wint 16.000 euro.

Take Me Somewhere Nice draaide in mei al in Nederland en was ook te zien op het filmfestival van Cannes en ging in wereldpremière op het IFFR in Rotterdam, waar de film ook in de prijzen viel. De film vertelt over de Nederlandse tiener Alma, die naar Bosnië reist om haar zieke vader te bezoeken en de zomer in het geboorteland van haar ouders door te brengen. Ze belandt daar van de ene absurde situatie in de andere.