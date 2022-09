The West Side Story-actrice Rachel Zegler was bang dat ze borstkanker had

Ⓒ ANP/HH

Rachel Zegler heeft op Instagram openhartig verteld over een knobbeltje in haar borst. Even was de The West Side Story-actrice bang dat het borstkanker zou zijn, maar na onderzoek bleek de knobbel goedaardig te zijn, zo schrijft ze.