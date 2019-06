’Humberto en Dionne gaan niet samenwerken’

Dionne Stax en Humberto Tan stonden in 2017 samen in de belangstelling, nadat Weekblad Privé een foto van de toenmalige RTL-presentator publiceerde, op bezoek in de woning van Stax. De twee zouden een affaire hebben gehad, maar hebben zich beiden hier nooit openlijk over uitgesproken. Wie dacht dat oud vuur wellicht weer zal worden aangewakkerd nu de twee mogelijk opnieuw voor dezelfde werkgever aan de slag gaan, komt bedrogen uit.

Volgens Eric Dekker zullen Humberto en Dionne elkaar niet tegenkomen in de wandelgangen en aangrenzende ruimten. „Ik denk dat de kans dat ze elkaar op de Kalverstraat tegenkomen groter is dan in dit pand van AvroTros. Ze gaan niet met elkaar samenwerken, het zijn echt twee verschillende programma’s, maar wel op dezelfde zender”, reageert de woordvoerder in Shownieuws.

Sowieso is het nog helemaal niet zeker dat Humberto daadwerkelijk een programma krijgt op NPO Radio 1. „Wat zeker is, is dat we met elkaar aan het praten zijn en dat AvroTros en Humberto Tan aan het kijken zijn of dat gaat lukken. We zijn met meerdere mensen aan het praten om te kijken of ook andere mensen de rol van Humberto een keer zouden kunnen overnamen als hij een keer niet kan. We zitten echt aan de vooravond van de ontwikkeling, dus het kan echt nog alle kanten op.”