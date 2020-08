Ook deze mensen werden miljonair door deelname aan televisiequiz

Ⓒ ANP/HH

Nederland is een miljonair rijker. De 68-jarige Henny won zaterdagavond 1 miljoen euro toen ze vijftien vragen correct wist te beantwoorden in BankGiro Miljonairs. Henny is niet de enige Nederlander die in één klap steenrijk werd door mee te doen aan een televisiequiz. Deze mensen gingen haar voor.