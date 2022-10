Boek prins Harry heet ’Spare’ en ligt vanaf 10 januari in de winkels

Harry’s memoires zouden deze herfst al verschijnen, maar de Britse prins zou op het laatste moment om uitstel hebben gevraagd. Naar verluidt wilde hij zijn boek op enkele punten aanpassen. „Harry vreest dat de laatste versie niet zo goed ontvangen zal worden sinds het overlijden van de Queen, haar begrafenis en de troonopvolging door zijn vader Charles. Het gaat om bepaalde delen, het is niet dat hij het hele boek wil herschrijven”, liet een bron eerder weten aan The Sun.

Het is niet bekend of Spare ook daadwerkelijk is aangepast.

(Tekst gaat verder onder de tweet.)

Harry’s memoires vertellen over zijn ’ervaringen, avonturen, verliezen en levenslessen die hem hebben gevormd’. De aankondiging van het boek zou vorig jaar al een ’tsunami van angst’ bij de Britse royals hebben veroorzaakt. Hangt prins Harry opnieuw de vuile was buiten over zijn familie?