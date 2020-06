’La verité’: Vuurwerk van Franse filmdiva’s

De eerste speelt een actrice op leeftijd, klaar om haar memoires te publiceren. Binoche geeft gestalte aan haar dochter, die zich de door haar moeder beschreven gebeurtenissen heel anders herinnert.

Hirokazu Kore-eda (Our little sister, Shoplifters) bewijst in zijn buitenlandse debuut opnieuw dat hij een scherpe blik heeft voor menselijk onvermogen, ook als het gaat om de familieperikelen van een filmicoon met een scherpe tong en een kleurrijk verleden. Want uiteindelijk heeft iedereen z’n eigen waarheid en willen we allemaal gezien en gewaardeerd worden. Dat zijn vertelling zich afspeelt in het filmmilieu, neigt echter naar navelstaren. Terwijl ook de naturalistische alledaagsheid die zijn beste films kenmerken goeddeels ontbreekt.

Toch blijft het vuurwerk tussen zijn twee hoofdrolspeelsters een genot om naar te kijken. ’Ik ben actrice! Waarom zou ik me aan de realiteit houden? Dat is toch saai?’, zegt Fabienne (Deneuve) tegen haar dochter Lumir (Binoche), die samen met haar man (Ethan Hawke) en hun 10-jarige dochtertje over is uit het buitenland. Zij heeft er grote moeite mee dat haar moeder waarheden verfraait, verdraait en verdoezelt: ’Anders dan wat er staat geschreven, heb jij me werkelijk nog nooit van school gehaald! En waarom noem je de naam van Sarah nergens?’

Wie deze Sarah is, blijft lang in nevelen gehuld. Wel wordt al snel duidelijk dat Fabienne niet als enige een spel speelt met de werkelijkheid. Lumir, die haar brood verdient als scenarioschrijfster, doet dat net zo hard. Evenals de Japanse schrijver-regisseur van deze film, die intussen uitbundig knipoogt naar Deneuves carrière en imago. Zonder uit het oog te verliezen dat ook de grootste sterren gewoon mensen zijn.

✭✭✭✩ (3,5 van de 5)