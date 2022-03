Verwarring over foto Jaimie Vaes: ’Dit ben ik helemaal niet’

Ze deelt namelijk een kiekje van een vrouw die niet alleen lange glanzende haren draagt, maar ook een behoorlijk doorschijnende Gucci-panty die het achterwerk nauwelijks verborgen houdt. Dat ontgaat ook haar fans niet, die het plaatje daarop rijkelijk van commentaar voorzien. „Ik keek niet naar het haar”, luidt nog één van de wat subtielere reacties. En iemand vat de overige kritiek goed samen in de vorm van de vraag: „Gaat dit om je haar of je body?”.

Haar goede vriendin Estelle Cruijff is echter lovend en ook veel mannelijke fans steken hun waardering in de vorm van hartjes of vlammetjes niet onder stoelen of banken.

Een paar uur later schrijft Vaes in haar Instagram Stories dat zij niet de dame is die op de foto is te zien. Het plaatje blijkt een oude reclamefoto van kledingmerk Sorella te zijn. „Lieverds, dit ben ik helemaal niet”, aldus Vaes. „Wél een mega compliment. Het was een shout out via een inspirational foto. Credits niet voldoende vermeld, weer wat geleerd.”