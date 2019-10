De Strijd weer op tv als hommage aan Kees Driehuis

Driehuis was eindredacteur van het programma dat eind 2015 voor het eerst werd uitgezonden. „Ik vind het geweldig dat ze daar ruimte voor hebben gemaakt”, zei Dijkstra, die ook kon melden dat de serie in januari in haar geheel nog een keer wordt uitgezonden. De Strijd gaat over de geschiedenis van de arbeiders in Nederland.

Erik Dijkstra volgde Kees Driehuis in 2018 op als presentator van Per Seconde Wijzer. Woensdag stond hij op sociale media al stil bij het overlijden van zijn oud-collega. „Een man zoals ze helaas niet meer veel gemaakt worden. [...] Zonder twijfel allerbeste Per Seconde Wijzer-presentator aller tijden. En bovenal een heel fijn mens.”