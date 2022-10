’Ruziënde’ Hailey Bieber en Selena Gomez poseren samen op feestje

Fotograaf Tyrell Hampton kiekte Hailey en Selena samen en deelde het bewijs ervan op zijn Instagrampagina. De twee staan lachend en knuffelend met elkaar op de foto. „Plot twist”, staat er in het bijschrift.

(Tekst loopt door onder Instagrambericht.)

Nadat Justin het in maart 2018 na jaren daten uit had gemaakt met Selena, kreeg hij niet veel later een relatie met Hailey. In september van dat jaar trouwden de twee al. Boze tongen beweren dat het model en de zanger elkaar al langer zagen, ook tijdens de relatie van Justin en Selena. Hailey heeft altijd gezegd dat dit niet zo was. Het zou volgens fans voor een bekoelde relatie tussen Hailey en Selena hebben gezorgd.