Lady Gaga zoent getrouwde trompettist

Ze drukte een zoen op zijn lippen, terwijl ze hem een serenade bracht met daarin de tekst: ’Kus me, schat’. Een bron vertelt echter aan US Weekly: „Gaga is een performer en het was een speels en onschuldig onderdeel van haar act.” De bron vertelt dat zij en trompettist Brian Newman al jaren vrienden zijn. „Ze zien elkaar als familie.”

In februari verbrak Lady Gaga de relatie met haar verloofde Christian Carino (50), nadat er al tijden geruchten gingen dat Gaga en haar tegenspeler Bradley Cooper in A Star is Born wel een heel erg goede klik hadden. Gaga ontkende dat stellig: „Er is geen dramatisch verhaal. Het werkte gewoon niet meer.”

Later verbrak het Russische topmodel Irina Shayk haar relatie met Cooper. Dat zou wel degelijk met de film te maken hebben gehad. Cooper zou tijdens de langdurige opnames voor de film ’emotioneel afwezig’ zijn geweest voor zijn vriendin en hun dochtertje.

