Marco en Leontine: hoe hun SCHEIDING onvermijdelijk was

Ⓒ ANP/HH

Twintig jaar waren Marco en Leontine Borsato getrouwd, maar aan dat ogenschijnlijke sprookjeshuwelijk is nu definitief een einde gekomen. Nadat het glamourkoppel elkaar in 1996 leerde kennen tijdens een kerstdiner bij Connie Witteman en haar toenmalige echtgenoot Hans Breukhoven, leek het geluk van de Borsato’s niet op te kunnen. Groot was dan ook de schok toen Privé wist te onthullen dat dit huwelijk gepaard bleek te gaan met verschillende affaires van de zanger. Begin dit jaar maakte het koppel dan ook bekend uit elkaar te gaan. Zeven maanden na dat besluit is de kogel nu door de kerk... Maar wat ging daar ook alweer allemaal aan vooraf?