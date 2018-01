Meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in acteerwereld

„Partijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en verenigingen van werkgevers- en werknemersorganisaties erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat ten aanzien van een goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik”, laat de Nederlandse Associatie van Podiumkunsten (NAPK) vandaag weten.

Door het grote aantal werkzame zzp’ers is de noodzaak ontstaan om een overkoepelend meldpunt in het leven te roepen, vinden de initiatiefnemers. Het meldpunt werkt met twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Ze behandelen ook anonieme aangiftes. In het voorjaar moet het meldpunt operationeel zijn.