Ongeneeslijk zieke Rob Bolland: ’Iedereen heeft wel iets’

„Het gaat naar omstandigheden prima”, aldus Rob. „Ik zeg altijd maar zo: iedereen heeft wel iets, ik heb dit. Soms gaat het een dag of zelfs een week wat minder. Dan ben ik moe en heb ik pijn. Maar voor de rest gaat alles prima.”

„Het is best apart om elkaar weer zo veel te zien, maar het voelt goed”, stelt Ferdi. De twee mannen vinden het vooral leuk dat ze eindelijk in de hele breedte van de muziekindustrie worden gewaardeerd. „We zijn door een bepaalde hoek van de industrie toch heel lang met de nek aangekeken”, aldus Rob. „Dat begrepen we natuurlijk wel, de Hitkrant bedient een ander publiek dan de Oor. Maar het was ook wel frustrerend, als we er wat langer over nadachten.”

Rob en Ferdi Bolland hadden twintig jaar geen contact, maar kwamen in 2020 weer tot elkaar toen bekend werd dat Rob een kwaadaardige tumor in zijn mond had. „Ik ben geopereerd, ik werd bestraald en ik volgde chemokuren. Heel lang wist maar een handjevol mensen wat er met me aan de hand was. Ik ging ervan uit dat ik zou genezen en dat zo niemand zou weten dat ik aan die verschrikkelijke ziekte had geleden. Anderhalf jaar geleden vertelde de specialist me dat hij niets meer voor me kon doen. Ik was uitbehandeld. Dat was het moment waarop ik besloot om contact te zoeken met Ferdi”, vertelde Rob onlangs nog aan Privé.