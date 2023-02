Coen Swijnenberg kreupel na deadliften in de sportschool

„Enthousiast begonnen in de sportschool vanmorgen”, begint Swijnenberg zijn bericht. „Zware deadlift ging lekker.” Toch was de dj „iets te overmoedig” naar eigen zeggen. „Het schoot erin”, aldus Swijnenberg. Waar in zijn lichaam het er precies is ingeschoten, deelt Swijnenberg niet.

Zelf naar huis gaan lukte Swijnenberg niet meer, dus heeft iemand hem thuis afgezet. „Lopen en zitten gaat bijna niet”, legt hij uit.

Tekst loopt door onder foto.