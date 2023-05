Kapotgeslagen gitaar van Kurt Cobain geveild voor ’verbluffend’ bedrag

Het veilinghuis had van tevoren geschat dat de beschadigde zwarte Fender Stratocaster zo’n 60.000 dollar zou opleveren, maar dat werd dus tien keer zoveel. Julien’s Auctions noemt het bedrag „verbluffend.”

De Nirvana-frontman, die in 1994 is overleden, sloeg de gitaar kapot op het podium. Het instrument, dat wel weer in elkaar is gezet maar niet meer bespeelbaar is, is door alle bandleden gesigneerd. Het is overigens niet de enige keer dat een kapotgeslagen gitaar van Cobain onder de hamer is gegaan. Vorig jaar werd zijn elektrische Fender Mustang geveild voor 486.000 dollar (bijna 450.000 euro).

Julien’s Auctions veilt dit weekend meer dan 1200 voorwerpen van bekende artiesten. Er kan zondag nog geboden worden op items van onder meer The Beatles, Led Zeppelin, David Bowie, Jimi Hendrix, Tupac, Madonna en Michael Jackson.