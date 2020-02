Rechter heft voorlopig beslag op huis Paay op

Patricia stapte naar de rechter in een nieuw hoofdstuk van een langslepende ruzie met administratiekantoor Osuro. Het administratiekantoor liet vorig jaar met goedkeuring van een rechter onder meer beslag leggen op de woning in het Brabantse Wernhout.

De oud-Luv-zangeres ontving sinds 2015 een aantal betalingen van het bedrijf. Patricia en het kantoor liggen sinds 2017 in de clinch over een betaling van 93.000 euro die het kantoor aan Patricia zou hebben gedaan. De rechter besloot vorig jaar echter dat de zangeres dit geld niet hoeft terug te geven, omdat Osuro niet kon aantonen dat het om een lening in plaats van een gift gaat.

Osuro is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Het is niet duidelijk wanneer deze zaak voorkomt. In de tussentijd moet het beslag op de woning van Patricia dus worden opgeheven.