Zilveren Nipkowschijf voor Stuk

In de vierdelige documentaireserie Stuk wordt een aantal mensen gevolgd in een revalidatiecentrum, met een ’glansrol’ voor de 17-jarige Daan. De optimistische jongen heeft een spierziekte en heeft daarbij als gevolg van een medische complicatie nog een dwarslaesie opgelopen. De jury van de persprijs, die bestaat uit dertien Nederlandse mediajournalisten en tv-critici, oordeelt: „Regisseur Jurjen Blick heeft zijn hoofdpersonen subliem gekozen. Allen zijn getroffen door onvoorstelbare domme pech en noodlot.”

Sinan Can werd als programmamaker genomineerd. De jury is onder de indruk van twee programma’s die hij het afgelopen seizoen afleverde: Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië en Sinan zoekt de klas van Elias (beiden BnnVara.) In het laatstgenoemde tweeluik gaat Can op zoek naar vrienden van de vanuit Syrië naar Nederland gevluchte tiener Elias, op basis van een klassenfoto die hij nog kon meenemen.

De jeugdserie Zeven kleine criminelen vertelt het verhaal over zeven twaalfjarigen die de roof van de eeuw plegen door een bank te overvallen. De twaalfjarige Raffie dreigt met zijn broertje en oma uit huis gezet te worden, en moet een plan bedenken om aan geld te komen.

De Zilveren Reissmicrofoon, de radio-persprijs, gaat naar Mieke van der Weij (Omroep Max). Zij presenteert het zaterdagprogramma Nieuwsweekend op NPO Radio 1.