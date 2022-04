Zuster Patty montert Gerard Joling op: ’Hij was behoorlijk opgewekt’

Vanwege de noodzaak het vocht achter zijn linkerlong te verwijderen, en op die manier Geer te verlossen van een ondraaglijke pijn, werd hij eerder deze week overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in de hoofdstad.

Zoals Privé daarna uit zijn eigen mond optekende, moet een nieuwe drain uitkomst bieden. Die is nu geplaatst en het wachten is op het verlossende moment waarop die het opgehoopte vocht inderdaad wegzuigt. Bijkomend van de ingreep laat Gerard daarover weten: „Het is behoorlijk pijnlijk, nu de verdoving is uitgewerkt. Maar ik hoop dat er genoeg vocht uitkomt, zodat ik niet geopereerd hoef te worden. Het is nu nog even afwachten.”

’Schrik om het hart’

Patty trof vóór de ingreep een opgewekte Gerard aan. „Maar de schrik was hem wel om het hart geslagen. Niet zo gek als je weet dat zijn lieve moeder Janny precies drie maanden geleden aan een dubbele longontsteking is overleden. Zij was natuurlijk een stuk ouder, maar hij vond het maar een enge gedachte. En hij beseft nu ook wat zijn moeder moet hebben doorgemaakt, waardoor hij nog meer respect voor haar heeft.”

Als de behandeling nu aanslaat, en een operatie vrijdag niet nodig zal blijken te zijn, is Gerard alweer snel op weg de vrolijkste patiënt van het VUmc te worden. Al zal het nog wel even duren voordat hij ’tot morgenvroeg, hier op het plein of in de kroeg’ zijn hits kan zingen.