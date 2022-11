Organisatie Gouden Televizier-Ring wijzigt reglement

Programma’s moeten voortaan gemiddeld meer dan 500.000 kijkers hebben. Voorheen kon een show al genomineerd worden als die drempel een keer gehaald was. Televizier telt bij het gemiddelde wel de uitgestelde cijfers mee.

Shows die alleen op een streamingdienst te zien zijn komen niet in aanmerking voor de kwalificatierondes. Dit is besloten omdat streamingdiensten geen kijkcijfers publiceren. In een latere fase van de verkiezing kunnen dergelijke programma’s nog wel instromen. Hoe dat in zijn werk gaat, zal de organisatie later bekendmaken.

Onvrede

Voorafgaand aan het afgelopen 57e Gouden Televizier-Ring Gala was er bij sommige programmamakers onvrede over de kwalificatierondes. Zo tekenden De Avondshow met Arjen Lubach en Vandaag Inside protest aan omdat zij niet mochten meedingen naar de prestigieuze prijs. Volgens Televizier zijn het spin-offs van Zondag met Lubach en Voetbal International, programma’s die de Ring eerder wonnen. Het programma Chateau Bijstand mocht daarentegen wel meedoen, omdat dat volgens de organisatie geen spin-off is van Chateau Meiland.

Vorige maand won het programma Even Tot Hier de Televizier-Ring. Dinsdag zijn de stembussen voor de eerste kwalificatieronde van volgend jaar geopend. Hieruit rollen de eerste vijf programma’s die zich plaatsen voor de longlist.