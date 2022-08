Simpele ziel schudt onschuld af in ‘Clara Sola’

De regisseur van Clara Sola werd geboren in Costa Rica, maar groeide op in Zweden, waar ze ook haar filmopleiding kreeg. Voor haar eerste speelfilm keerde ze echter terug naar haar wortels. Haar magisch-realistische vertelling draait om verzet tegen de rollen die we krijgen opgedrongen. In het geval van de 40-jarige Clara is haar rol die van wonderdoener: haar moeder houdt vol dat zij daartoe is uitverkoren door de Heilige Maria zelf. Ook haar onschuld is opgelegd. Alleen maakt de nieuwe vriend van haar vijftienjarige nichtje op een dag gevoelens in haar los die zij niet kan en wil beteugelen.

De witte merrie Yuka, geschonken uit dank voor een genezing, lijkt Clara’s maagdelijkheid in beeld te weerspiegelen. Daarnaast onderstreept het edele dier haar innige band met de natuur, tot het kleinste insect aan toe. Zo jaagt zij vuurvliegjes na en laat liefkozend een kever over haar hand kruipen. Clara Sola wordt er een heel zintuiglijke film door, ook door de manier waarop aanrakingen haar raken. Actrice Wendy Chinchilla Araya is daarbij lang het verstilde middelpunt van dit sensuele drama. Tot zij als Clara steeds nadrukkelijker haar sociale ketenen van zich afwerpt en zich niet langer laat vertellen wie zij is of moet zijn.

✭✭✭✭ (4 van 5)