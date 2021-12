Ali B schrijft ode aan zoon na overval

„Ik heb naar aanleiding van de overval op mij een ode geschreven aan mijn oudste zoon, die bezorgd naar buiten kwam rennen toen de overvallers wegscheurden”, schrijft Ali op Instagram bij een foto van hem en zijn kinderen. „Ik was zo blij om hem te zien, dat hij mij liet inzien dat echte rijkdom niet in geld of sieraden zit, het was de zoete overval van liefde die ik meeneem als herinnering aan deze avond.”

Het nummer heet In jouw ogen en is donderdagochtend voor het eerst te horen in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538. Ook gaat Ali Bouali, zoals de artiest voluit heet, dan voor het eerst wat dieper in op de overval waar hij samen met zijn chauffeur slachtoffer van werd en waarbij de rapper onder bedreiging van een vuurwapen zijn horloge moest afstaan.