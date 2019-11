Ex prins Andrew voelde zich bespied in appartement Epstein

Het model dat een relatie had met Andrew in 1999, zegt dat ze een tijdje mocht verblijven in Manhattan, maar eerder vertrok omdat ze het gevoel had dat ze bespioneerd werd ’door verborgen camera’s’. Dit vertelde ze in Good Morning Britain.

Lady Victoria Hervey ontmoette via Ghislaine Maxwell in 2000 Jeffrey Epstein, die haar ook woonruimte aanbood, omdat ze op dat moment in de Verenigde Staten modellenklussen had. Het appartement waar ze tijdelijk woonde lag op een steenworp afstand van het huis van Epstein waar Andrew regelmatig verbleef en waar volgens de beschuldigingen meerdere minderjarige meisjes over de vloer zijn geweest voor het vermeende misbruik.

Hervey claimt dat hoewel ze op dat moment niets afwist van Epsteins voorliefde voor jonge meisjes, ze het toch allemaal erg ’ongemakkelijk’ vond. „Ik ben geen enkel meisje tegengekomen, maar voelde me er ongemakkelijk. Ik had het gevoel dat ik in de gaten gehouden werd, er waren verborgen camera’s. Tien dagen later ben ik bij een vriend ingetrokken”, aldus Hervey.

Deze onthullingen volgen op de bewering van Epstein-slachtoffer Maria Farmer, die beweert dat Epstein bewakingscamera’s in sommige kamers van zijn huis had hangen. Farmer legde uit hoe geschokt ze was toen Epstein een ’media-room’ aan haar liet zien waar meerdere tv-schermen stonden met beelden uit diverse slaap- en badkamers.

Maxwell

Ook vertelde Lady Victoria over haar vriendschap met Maxwell, die ervan verdacht wordt meisjes voor Epstein geronseld te hebben. Op een gegeven moment waren de twee zo close, dat ze zelfs werd uitgenodigd voor een intiem diner dat werd georganiseerd door Epstein, waarbij onder anderen Donald Trump, Bill Clinton en prins Andrew een vorkje mee prikten.

In het interview met Good Morning Britain zegt ze dat ze er van overtuigd is dat Ghislaine, die ze een jaar geleden voor het laatst gezien heeft, niet gevonden zal worden. „Ik heb haar vorig jaar september tijdens een babyshower van een vriendin gezien. Ik denk niet dat iemand haar gaat vinden. Ze is ver weg en ik denk niet dat we haar ooit nog zullen zien.”