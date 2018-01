Schwarzenegger trots op filmdochter na schokkende onthulling

„Ik ben geschrokken en verdrietig maar ik ben ook trots op Eliza - naast een groot talent en een geweldige vrouw, is ze zo dapper”, schreef Arnold op Twitter. Hij reageerde op een tweet van castlid Tom Arnold, die aangaf dat hijzelf en Arnold, maar ook regisseur James Cameron en actrice Jamie Lee Curtis zeker iets hadden gedaan als zij destijds van het misbruik op de hoogte waren geweest.

James Cameron liet zaterdag al weten: „Als ik ervan had geweten, had ik geen genade gekend. Jamie Lee reageerde zondag met een ingezonden brief in The Huffington Post, waarin ze vertelde dat Eliza haar een paar jaar geleden al in vertrouwen nam over haar ervaringen tijdens de opnames van de film. „Wat er vermoedelijk met Eliza is gebeurd, naast ons vangnet en buiten ons toeziend oog, is verschrikkelijk om te horen en mee te moeten leven.”