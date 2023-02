Premium Het beste van De Telegraaf

Michel Sluysmans maakt hedendaagse De Kersentuin: ’Nog wel in geest van Tsjechov’

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Jeroen Spitzenberger en Anniek Pheifer spelen Lopachin en Ljoebov. Ⓒ Marie Cecile Thijs

De personages van Tsjechov worstelen vaak met het leven. Zo ook in De Kersentuin. Wat als je de snel veranderende tijd niet bij kunt benen? Je die het liefst even stil zou willen zetten of misschien zelfs wel een stukje terugdraaien. Terwijl anderen juist beweren dat stilstand achteruitgang is.