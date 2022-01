Rick Engelkes niet bij voorbaat blij met Kapsalon Theater

Nee, Engelkes is niet tégen Kapsalon Theater. ,,Integendeel, ik ben vóór ludieke actie. En ik snap ook goed waar het vandaan komt, want we willen allemaal spelen. Opmerkingen als ’zet een dvd’tje op’ (Hugo de Jonge in mei 2021, red.) hebben ervoor gezorgd dat cultuur zich het ondergeschoven kindje is gaan voelen.”

Compensatieregeling

Waar de schoen wringt bij Engelkes: ,,Zo’n actie moet niet omslaan naar zomaar wat opportunistisch roepen. Met de Vereniging Vrije Theater Producenten hebben we meermaals overleg gevoerd met de minister en dat de sector steun nodig heeft staat inmiddels echt wel op het netvlies in Den Haag. Sterker nog, ik weet dat er op dit moment een plan wordt uitgewerkt over hoe niet alleen theaterbedrijven, maar ook ZZP’ers met terugwerkende kracht worden gecompenseerd.”

Open blijven

,,Maar daarmee zijn we er nog niet. Want we kunnen volgende week wel rigoureus alle theaterdeuren opengooien, maar we hebben in oktober gezien dat bezoekers dan niet meteen rijen dik voor de deur staan. Ook dán is steun absoluut noodzakelijk, want we willen niet alleen open, maar open blíjven.”

Engelkes benadrukt nogmaals niet per se tegen Kapsalon Theater te zijn. ,,Maar tegen schenen schoppen helpt niet altijd wanneer een compensatieregeling in de maak is. Waar ik bang voor ben is dat wanneer de overheid nu alle touwtjes los laat en zegt ‘zie maar wat het schip strandt’, dat het schip dan strandt. We hebben hun steun nu nodig en straks.”