Bekende en gewone Nederlanders met quiz in actie voor ALS

Tijdens een door Beau van Erven Dorens gepresenteerde online-show op 5 september treden onder meer Thomas Acda, Johnny de Mol en René Froger op.

De organisatie belooft alvast een avond vol uitdagende vragen, challenges van diverse prominenten en een loterij met prijzen. René Froger over zijn deelname: „Zoveel mensen hopen op een behandeling en daar blijft geld voor nodig. De verhalen van mensen met ALS raken mij altijd hard. En hoewel corona ons leven nu in de greep heeft, is het niet zo dat ALS verdwenen is” aldus de zanger, die zich al jaren inzet voor de Amsterdam City Swim.

„Omdat dit jaar de Amsterdam City Swim en vele andere evenementen zijn afgelast, lopen we miljoenen euro’s voor onderzoek mis. Artsen en onderzoekers hebben goede ideeën als het gaat om mogelijke behandelingen voor ALS, maar zonder geld kunnen ze hun onderzoek niet uitvoeren”, zegt Gorrit-Jan Blonk, directeur van Stichting ALS Nederland.

Via de site alswehetlevenvieren.nl kunnen mensen zich vanaf nu inschrijven voor de quiz, deelname is gratis. De organisatie hoopt dat door de aankoop van loten, het opzetten van een eigen actie of het bieden op mooie veilingitems, er veel geld voor ALS wordt opgehaald.