Topmodel Irina Shayk zorgt voor loper-’soap’ in Cannes

De Russische schone begon nog bescheiden aan haar kledingavontuur in een lange, blauwe robe. Met een diep decolleté, dat wel. Dat werd een flinke tikkel duizelingwekkender toen Irina zich een dag later in de Franse badplaats op de loper vertoonde in een lange, spannend uitgesneden rok van leer met een bijpassend topje dat als gemiddelde riem niet zou misstaan.

Is dat een riem als topje? Ⓒ ANP/HH

Blijkbaar liepen de temperaturen in rap tempo op in Cannes, want daar verscheen Irina alweer met een nog onthullender creatie. De ketting om haar nek was groter dan het slipje en de bijpassende beha die zij droeg, bij elkaar. De komende dagen is de weersvoorspelling in het filmmekka aan de wisselvallige kant. En dat is misschien maar goed ook: heter dan dit kan Irina zich niet kleden...