Maik de Boer over homo-acceptatie: ’Er is in honderd jaar weinig veranderd’

„Dit was emotioneel een zeer beladen aflevering voor mij. Ook ik had het heel moeilijk met m’n geaardheid en heb zo gehoopt dat het over zou gaan en heb jaren in ontkenning geleefd”, schrijft de stylist bij zijn foto. „Toen ik uit de kast kwam overleden veel mannen aan aids. Men koppelde homomannen en hun seksualiteit aan de dood. Dit maakte het niet makkelijker en velen kozen soms voor een andere uitweg.”

De Boer refereert hiermee aan zelfdoding, iets waar hij in zijn bericht ook voor waarschuwt. „Nog steeds zijn er veel jonge mensen die aan zelfdoding denken omwille van hun homo zijn. De acceptatie is helaas soms nog ver te zoeken. Er is dus in essentie in 100 jaar, sinds de roaring twenties, weinig verbeterd en dat raakt me.”

De stylist is het programma dankbaar dat dit „beladen thema” dankzij hem bespreekbaar werd. „Sommigen bedankten me zelfs voor de belangrijke les die ik ze leerde en wisten dit niet”, aldus De Boer. „Ik vier inmiddels het leven elke dag en ben trots op wie ik ben en waar ik sta. Deze foto draag ik dan ook graag op aan zij die geen uitweg meer zagen.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 of www.113.nl.