Max Ehrich: Demi en ik hebben officieel nog niets beëindigd

Vrienden van het koppel vertelden vorige week aan Amerikaanse media dat de relatie is gestrand. „We hebben tot nu nog niet met elkaar gebeld. We hebben officieel nog niets beëindigd”, schrijft Max in zijn Instagram Story.

De 29-jarige acteur verklaart nogmaals de liefde aan de 28-jarige zangeres die hij in juli ten huwelijk heeft gevraagd. „Als je dit leest. Ik hou van je. Onvoorwaardelijk. Wat er ook gebeurt.”

Demi heeft nog niet op de geruchten van de breuk gereageerd.