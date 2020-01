’Harry zal in UK blijven; Queen en William praten hem wel om’

Het is koninklijke fotograaf Arthur Edwards - die William en Harry al van kinds af aan kent - die er stellig van overtuigd is dat Queen Elizabeth en William prins Harry een aanbod zullen doen dat hij niet zal kunnen weigeren en dat de hertog van Sussex daarom in de UK zal blijven’. Vooral tegen zijn grootmoeder zou hij moeilijk in durven gaan. „Ze zal tegen hem spreken en zeggen: ’Harry, je bent een senior lid van de familie’. En je weet dat zijn grootmoeder de enige persoon is die hij niets kan weigeren.”

Op Meghan na dan, want niet voor niets is de hele inzet van het crisisberaad natuurlijk Harry’s zorg om haar en haar wens om meer in Canada te verblijven, weg van de Britse pers en de koninklijke formaliteiten. Maar Edwards ziet dat niet gebeuren en denkt bovendien dat het ook alleen maar beter is voor Harry om zijn vaderland trouw te blijven. „Ik denk dat Harry hier beter af is dan daar. Hij is een waardevolle toevoeging voor dit land, hij is sensationeel”, zegt hij in de Britse tv-show Lorraine.

’Harry nam ons mee naar de pub’

Edwards is dan ook erg zeker van zijn zaak. Al even optimistisch is hij over de vermeende ruzie tussen de twee broers, die hij eveneens aankaart in de show. „Deze twee broers zijn al zo lang zo hecht. Ze waren erg, erg close en ze houden van elkaar tot in de dood. Ik weet niet waar het is misgegaan. De Queen zal ze waarschijnlijk dwingen het nu samen op te lossen.”

De strijd die Harry met de pers is begonnen, vindt Edwards opmerkelijk. „Tot anderhalf jaar geleden had hij totaal geen hekel aan de media. Hij nam ons mee naar de pub, gaf aan wat hem niet beviel en dan betaalde hij de rekening. Nu praat hij niet meer met ons, hij kijkt niet eens meer naar ons. Dat is jammer.”

