Kevin Spacey heeft zich voor het eerst uitgesproken over de beschuldigingen van seksueel ontoelaatbaar gedrag aan zijn adres. De in ongenade gevallen acteur klaagt over hoe hij sinds de reeks beschuldigingen is behandeld en hoe er - net als nu tijdens de coronapandemie - plots een einde kwam aan zijn leven hoe hij dat altijd kende.