Louis Tomlinson reageert op ’sekssène met Harry Styles’

Het korte fragment is onderdeel van de fan-fictie die één van de personages uit de HBO-show schrijft. Ze heeft het daarin over Larry Stylinson, een ’showbizzkoppelnaam’ voor Harry en Louis. Ter illustratie waren in de vierde aflevering die onlangs werd uitgezonden de animatiebeelden te zien.

Fans van One Direction vroegen zich op Twitter af of de heren daar wel mee akkoord zijn gegaan. Louis twitterde maandag: „Ik kan met stelligheid zeggen dat ik hier niet over gecontacteerd ben en er ook geen toestemming voor heb gegeven.”