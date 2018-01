Relatie van André Hazes was bijna voorbij

„In de weken voor Ahoy ging het echt slecht, ze had me zelfs uit huis gegooid”, vertelt André. „Ik had ook het punt bereikt waarop ik dacht: ’prima’.” Opmerkelijk genoeg ontkende de zanger in december de geruchten over een tijdelijke break-up nog in alle toonaarden. „Wat een onzin allemaal”, zei hij toen. „Ik kan toch wel eens een paar dagen met iemand anders weg? Ook dat ik voor de Ahoy-concerten even in een hotel logeerde, werd uitgelegd of we uit elkaar waren. Maar dat zijn we niet. We bereiden ons samen voor op de leukste kerst éver, want we hebben heel wat te vieren.”

Op dat moment had hij geen reden anders te beweren, want nu blijkt dat de ruzies tussen de twee geliefden toen allang weer bijgelegd waren. In oktober al, vlak voor zijn shows. „Er is iets waardoor we altijd weer bij elkaar komen”, vertelt hij in &C. „Ze stond ineens in Ahoy, een dag voor de show. Mijn eerste reactie was: wat kom je doen? Toen zei ze: ’We hebben hier samen naartoe gewerkt, dan maken we het ook samen af.’”

Echt samen

Ook wist de zanger op dat moment al van de voor het grote publiek verrassende verzoening met zijn moeder Rachel. Hierover zegt hij in het blad van Chantal Janzen nog: ”Er is een goed gesprek tussen Monique en mijn moeder geweest en dat heeft veel lucht doen klaren. Toen hebben we ook afgesproken dat mijn moeder de kleine een keer zou zien. Kerst was kort daarop een mooie gelegenheid om het wereldkundig te maken.”

Bovendien had het stel grote plannen om de veertigste verjaardag van Monique dit jaar eens echt gezamenlijk te vieren; in tegenstelling tot eerdere jaren, waarin het er door drukte van André vaak niet van een echt feestje kwam. Ondanks dat de relatie van Hazes dus een tijdlang aan een zijden draadje hing, werd het voor Hazes én zijn vriendin toch nog echt de leukste kerst éver..