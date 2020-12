PowNed heeft meer dan 50.000 leden

„Ik ben heel trots dat wij voor de derde keer in ons bestaan het benodigde aantal leden hebben weten binnen te halen”, zegt omroepvoorzitter Dominique Weesie. PowNed heeft inmiddels ruim 58.000 leden.

„Met het huidige aantal van bijna 60.000 duizend zijn we groter dan ooit. We zijn nu aspirant-omroep af en dat houdt in dat wij straks drie keer zo groot gaan worden.” PowNed is daarna niet meer weg te denken uit omroepland, aldus Weesie.

Keihard aan de bak

PowNed was dit jaar genoodzaakt om leden te werven om het voortbestaan van de omroep te garanderen. Daar hadden zij zich aanvankelijk tegen verzet, omdat de omroep ’van mening is dat draagvlak tegenwoordig op veel betere manieren is te meten’.

Weesie is dankbaar voor de support van alle leden. „We gaan keihard aan de bak om van de omroep een nog groter succes te maken, zodat we de netwerkgeneratie nog meer programma’s kunnen bieden. Met extra zendtijd, nieuwe gezichten en onstuitbare energie bij alle omroepmedewerkers, gaat dat zeker lukken.”