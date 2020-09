Liam Gallagher komt volgend jaar met nieuwe plaat

Op de vraag van een fan wanneer zijn nieuwe album uitkomt, reageert Liam: .„Volgend jaar, maar ik kom binnenkort met een voorproefje. Om jullie op te vrolijken.”

Ook vraagt iemand wat de Britse superster leuker vindt: optreden in Leeds of de release van zijn derde album: „Allebei”, aldus Liam.

Gallagher bracht in 2017 zijn eerste solo-album As You Were uit. In 2009 ging Oasis uit elkaar, waaraan hij fikse ruzies met zijn broer Noel overhield.