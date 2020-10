Cardi B reageert op racistische opmerkingen op tassencollectie

„Ik heb die tweet gezien waar ik en andere vrouwelijke rappers op stonden”, vertelt de 28-jarige zangeres op haar Instagram. „Er werd gepraat over of wij wel Birkin-tassen bij Hermès zouden kunnen kopen en dat we de waarde ervan verminderen.”

De bekende Birkin-tassen, waarvoor geïnteresseerden eerst op een lange wachtlijst komen, kosten minimaal 10.000 euro. Sommige tassen gaan zelfs over de toonbank voor zo’n twee ton. „Ik vind het heel interessant. Want, ik kan makkelijk zo’n tas kopen”, vervolgt Cardi. „Ik heb er zelfs vier gekocht vandaag. Ik wil niet opscheppen, maar doe niet zo tegen mij.”

Daarbij benadrukt de zangeres dat ze de opmerkingen enorm racistisch vindt. „Waarom vragen jullie dit alleen aan vrouwelijke rappers? Jullie doen dat niet bij witte mensen. Dus waarom vragen jullie het aan ons?”