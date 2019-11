’Imanuelle Grives zat celstraf al bijna uit’

Ⓒ Hollandse Hoogte

De Rotterdamse actrice Imanuelle Grives, die vrijdag door de rechtbank in Antwerpen is veroordeeld wegens drugsbezit- en handel, hoeft mogelijk nog maar kort de cel in. Ze kreeg twee jaar celstraf en een boete opgelegd, maar de helft van de celstraf is voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar. Omdat in België nog standaard veel afgaat van een lage straf, zou Grives nog maar kort de cel in hoeven.