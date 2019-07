Jordyn Woods raakte geobsedeerd door reacties na zoen Tristan

Nadat het slippertje van Tristan in februari bekend was geworden, werd Jordyn op sociale media behoorlijk afgebrand. Vooral vanwege het feit dat ze ook nog beste vriendinnen met Kylie Jenner, Khloé’s halfzusje, was. De Amerikaanse schrok behoorlijk van alles wat ze online tegenkwam. „Als ik mijn naam opzocht en alles las wat mensen zeiden, werd het een soort tumor.”

Jordyn wist destijds niet goed hoe ze ermee om moest gaan. „Ik had tijd nodig om te begrijpen wat er was gebeurd, waarom het was gebeurd en hoe ik er van binnen iets mee moest doen. Hoe kan ik dingen weer goedmaken met mezelf, met God en in mijn relaties?”

Kylie lijkt niet open te staan voor een verzoening, ze ontvolgde Jordyn onlangs op Instagram. Toch hoopt haar voormalige BFF er wel op. „Ik houd van haar, dat is mijn maatje. Ik hoop dat alles op zijn plek valt, dat we kunnen groeien en kunnen werken aan onze relaties met onze familie en God, zodat we ooit weer samen gelukkiger en sterker verder kunnen gaan.”