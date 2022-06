Iconische jurk van Marilyn Monroe beschadigd door Kim Kardashian

Tijdens het Met Gala, een jaarlijkse benefietavond voor het Metropolitan Museum in New York, droeg Kardashian begin mei de iconische jurk die Marilyn Monroe in 1962 aanhad toen ze op sensuele wijze Happy Birthday zong voor toenmalig Amerikaans president John F. Kennedy.

De jurk is eigendom van het museum ’Ripley’s Believe It Or Not!’, dat zich specialiseert in dergelijke curiosa. Er waren naar verluidt strenge voorwaarden verboden aan de uitleenbeurt. Kardashian viel naar eigen zeggen 7 kilogram af om in de historische jurk te passen, en zelfs dan droeg ze het origineel enkel voor de rode loper: tijdens het gala zelf droeg ze een replica, omdat ze niet kon bewegen in het origineel. „Ik heb extreem veel respect voor de jurk en voor wat die betekent in de Amerikaanse geschiedenis”, liet ze toen noteren. „Ik zou er nooit in willen zitten of eten of zelfs maar op eender welke wijze het risico lopen dat ik ze zou beschadigen.”

Schade

Toch is dat net wat gebeurd zou zijn, schrijven Amerikaanse media nu. Uit foto’s van de jurk voor en na het uitlenen aan Kardashian blijkt dat de stof uitgerekt is en dat er kristallen ontbreken, met name waar de jurk dichtgeritst wordt.