Daders overval Nikkie de Jager nog voortvluchtig

De politie sprak zaterdag nog van ’minimaal drie daders’. Ze bedreigden Nikkie en haar verloofde Dylan met mogelijk een vuurwapen en namen een onbekende buit mee. De overvallers, gekleed in hoodies, vluchtten daarna in een beige Renault.

Of de daders bewust voor het huis van de YouTube-ster hadden gekozen, wil de politie in verband met het onderzoek niet zeggen. Mensen die iets gezien hebben of andere tips hebben, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.

Bij de overval liep een van de bewoners oppervlakkige verwondingen op. Maar of dat Nikkie is of haar vriend, is niet duidelijk. De make-upartieste meldde zaterdag op sociale media dat zij en Dylan ’oké en veilig’ zijn. Ze vraagt mensen begrip te hebben dat ze de komende dagen even wat tijd voor zichzelf neemt.